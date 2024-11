Lecce, rapina in città: arrestato un 26enne dopo un’aggressione

Nella serata di ieri, 10 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni, di nazionalità georgiana, a Lecce, dopo un tentativo di furto di una bicicletta e una successiva aggressione ai danni della vittima. L’episodio è avvenuto nei pressi di Piazzale Rudiae, dove l’individuo ha colpito l’uomo al volto e gli ha sottratto il borsello.

I fatti sono accaduti intorno alle ore 20.00, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 112 riguardante una rapina in corso. Gli agenti in servizio di Volante si sono immediatamente diretti verso una pizzeria della zona, dove era stata riportata l’aggressione. Lì, hanno appreso che il malvivente si era allontanato in direzione di via Vecchia Carmiano.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno avviato una rapida ricerca e hanno individuato il sospettato mentre stava discutendo animatamente con un’altra persona. L’individuo, che mostrava comportamenti violenti, ha tentato di colpire gli agenti con calci, pugni e sputi, ma è stato prontamente bloccato e portato in sicurezza presso la Questura.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto un borsello contenente un portafoglio e documenti appartenenti alla vittima. Di conseguenza, il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina.

La vittima, successivamente, si è recata presso gli Uffici della Questura, dove ha riconosciuto senza esitazioni il suo aggressore. Ha raccontato che, mentre si trovava all’interno del locale, aveva notato il giovane mentre tentava di rubare la sua bicicletta, parcheggiata nelle vicinanze. Deciso a recuperare il mezzo, si è messo all’inseguimento dell’uomo, ma una volta raggiunto, è stato aggredito. Il malvivente lo ha colpito al volto e ha utilizzato un manganello, nascosto nei pantaloni, per minacciarlo ulteriormente, prima di fuggire con il borsello.

Sentito il pubblico ministero di turno, il sospettato è stato trasferito presso la casa circondariale, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi del caso.

Le autorità hanno sottolineato che i provvedimenti adottati durante le indagini non implicano alcuna responsabilità per le persone coinvolte, in conformità con i diritti di chi è sottoposto ad indagine e con il principio di presunzione di innocenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts