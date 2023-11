Lecce, presentato il lungometraggio “Un sogno di periferia”

Lecce – E’ stato presentato presso il cinema in prima assoluta “Un Sogno di Periferia“, il lungometraggio cui hanno partecipato 150 studenti di sei diversi istituti scolastici della provincia di Lecce, nato da un progetto finanziato dal ministero dell’Istruzione e dal ministero del Cinema e del Turismo.

Il lungometraggio parla del recupero delle periferie e dei rapporti umani a più livelli, del valore delle differenze attraverso la storia d’amore tra due ragazzi di cui uno disabile.

Il lavoro ha impegnato gli studenti e le studentesse del IC “Don Milani” Leverano, IC Porto Cesareo, IC Aradeo-Neviano IC “P. Impastato” Veglie ed IC “ A. Diaz” Vernole ed ha permesso di veicolare, in maniera semplice e diretta, un messaggio forte di contrasto al diffondersi del fenomeno del bullismo.

Attraverso la storia di “ Lele “ Emanuele e di un gruppo di giovani, si scava profondo nei meandri di una gioventù dissipata, senza un vero ideale e che vuol crescere troppo in fretta, in una zona emarginata quale quella della 167.

Il lungometraggio è stato girato interamente a Leverano, capofila l’istituto Geremia Re di Leverano, coordinatrice del progetto Antonella Cazzato.

