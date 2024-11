L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto ad esami strumentali, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra.

PIOVE SUL BAGNATO

Una partita da non sbagliare vedrà il Lecce protagonista venerdì sera nel secondo anticipo della 12esima giornata di campionato in Serie A. Ospite di giornata al Via del Mare sarà l’Empoli dell’ex D’Aversa, ad oggi sicuramente una delle grandi rivelazioni della massima divisione nazionale. Dopo un avvio pressocché eccellente, i toscani hanno raccolto un solo punto tra il sesto ed il decimo turno, riuscendo però a ritrovare la via del successo lunedì sera contro il Como. La classifica vede ora l’Empoli a quota 14 punti, a +6 sulla zona retrocessione, ma quello di venerdì comunque dovrà essere considerato dal Lecce come uno scontro diretto in ottica salvezza. I giallorossi occupano l’ultima casella della graduatoria con 8 punti: gli stessi di Venezia e Monza, ed uno in meno rispetto a Genoa, Cagliari, Como e Parma. La zona rossa è dunque molto affollata, e ciò significa che per tirarsi fuori dai guai basterebbe teoricamente poco. Una mini serie di risultati utili consecutivi potrebbe infatti dimostrarsi sufficiente per tirarsi fuori dai guai in breve tempo, ma i numeri dei salentini sono però impietosi al momento: appena quattro gol fatti per il peggior attacco della competizione, e le 7 sconfitte in 11 turni rendono il Lecce la squadra più battuta della Serie A, al pari di Venezia e Verona. Sicuramente a gennaio sarà necessario correre ai ripari e ritoccare la rosa con qualche nuovo innesto, anche perché per ora (come se non bastasse) l’infermeria è piena. La lista degli infortunati conta ben sei elementi: Bonifazi, Berisha, Marchwinski, Burnete, Hasa e Pierret. Nel 4-2-3-1 dovrebbe dunque vedersi Coulibaly in mediana accanto a Ramadani, con Rafia più alto a comporre il terzetto della trequarti assieme Dorgu e ad uno fra Pierotti e Rebic.