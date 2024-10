Lecce, piazzetta Castromediano ostaggio dei mezzi a due ruote

Lecce – Non sembra esserci pace per Piazzetta Castromediano, una delle aree più suggestive del centro storico di Lecce, con la sua cornice di palazzi storici e locali affacciati sulla piazza, rappresenta un crocevia fondamentale per turisti e cittadini. Da tempo infatti, piazza Castromediano è oggetto di critiche per la presenza costante di motorini e scooter, parcheggiati in modo disordinato e invadente, soprattutto durante la settimana, quando gli uffici del Comune sono aperti e l’afflusso di veicoli in zona aumenta notevolmente rendendo l’area una parcheggio per mezzi a due ruote. La presenza di questi ciclomotori non solo deturpa lo scenario affascinante della piazza, ma rovina anche le foto dei turisti, che cercano di catturare scorci della bellezza architettonica leccese. In molti casi, i motorini occupano spazi riservati ai pedoni o si trovano parcheggiati vicino ai tavolini dei bar e ristoranti, creando disagi sia ai passanti che agli esercenti. Un problema sollevato più volte da cittadini e commercianti, preoccupati per l’impatto negativo che questo fenomeno potrebbe avere sull’attrattività turistica della zona e anche sui social media si moltiplicano le lamentele. Per queste ragioni nelle ultime settimane il Comune ha intensificato i controlli nella zona, soprattutto attraverso l’azione della Polizia Municipale che, dai propri uffici, fa sapere che è consentito parcheggiare i ciclomotori solo lungo il perimetro di Palazzo Carafa, la sede storica del municipio, e non all’interno della piazza.

