Attraverso Territorio e Scultura si dipana una giornata di studio promossa dal Museo Castromediano di Lecce e curata da Maria Giovanna Mancini con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Università del Salento per riflettere sulla complessità delle pratiche dello spazio pubblico a partire da alcune suggestioni provenienti dalla scultura monumentale contemporanea installata nella città e indagare le proposte artistiche in prospettiva di rigenerare il rapporto con i significati dei luoghi, intesi come spazi antropologici e sociali e non esclusivamente architettonici. La giornata di studio “Monumenti. Territorio e scultura” mira a rinsaldare il dialogo tra discipline e a consentire la rinascita a spazi e residenze artistiche in grado di creare identità al di di là dei legami culturali e sociali. Ma come cambia il museo? L’obiettivo è una casa senza confini che susciti emozioni di fronte alla storia degli uomini di cui l’arte, i documenti, l’archeologia parlano per continuare a relazionarsi senza mediazioni nel tentativo di recuperare il senso della vita.

