Un libro di autori vari, a cura dell’infaticabile storico Mario Cazzato, da oggi in edicola racconta storie, misteri, luoghi e leggende di un Salento segreto. Si tratta di un volume, edito da Edizioni Grifo e Edizioni ArtWork Cultura, che vi consigliamo vivamente perché penetra nei meandri dell’anima di un Salento nascosto e poco conosciuto. Un libro che costa pochissimo, abbinato in vendita al Nuovo Quotidiano di Puglia, ma che ha un valore incommensurabile per i suoi racconti di storie nelle storie così come emerso ieri nel corso della presentazione a Palazzo Scarciglia a Lecce che ha visto la sala conferenze gremita. Enigmi e profezie, prodigi, stranezze e diavolerie, segreti e antichi misteri perduti e ritrovati, leggende, miti e aneddoti, morsi di taranta e racconti fantastici si dipanano in pagine preziose immerse tra luci e ombre, tra sacro e profano. Gli autori hanno aperto a ventaglio i loro studi maturati in virtù della loro ricerca sul campo, rendendo questo volume unico nel suo genere per il patrimonio raccontato che viene da lontano, derivato dalla tradizione orale e dalla memoria storica. Per chi ha la curiosità di conoscere i segreti delle province di Brindisi, Lecce e Taranto è il libro giusto, ma vi avviso che nel giro di 24 ore è già quasi sold out.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author