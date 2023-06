Lecce: Mercato, riscattati Colombo e Falcone

Il Lecce ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Wladimiro Falcone dalla Sampdoria, che conserva il diritto di contro opzione a suo favore. Esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo anche per Lorenzo Colombo dal Milan, che conserva il diritto di contro opzione a suo favore.

