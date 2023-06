Lecco-Foggia: Biglietti finiti, disposto ingente servizio d’ordine

Sono esauriti i biglietti per assistere a Lecco-Foggia, ritorno della finale playoff di Serie C, in programma domenica 18 giugno alle 17.30 allo stadio Rigamonti Ceppi.

Nella mattinata di venerdì 16 giungo, centinaia di tifosi blucelesti si sino ritrovati proprio allo stadio per chiedere altri biglietti, ma sono stati allontanati dalla Polizia.

L’impianto lecchese ha una capienza di 4997 spettatori e per domenica è prevista una massiccia presenza di tifosi foggiani, almeno 600. Ingenti le misure di sicurezza adottate: previsto un presidio permanente delle forze dell’ordine e nel primo pomeriggio di domenica 18 giugno tutte le strade adiacenti allo stadio saranno chiuse.

