Lecce, manifesti elettorali tra occhiali da sole e Logo aziendale. Cercasi deontologia politica?

Lecce- La campagna elettorale incalza e la città si colora di manifesti elettorali tra foto, loghi, slogan. Tutto nella norma se non fosse che nelle scorse ore un candidato ha affisso dei manifesti elettorali che hanno fatto riflettere: lui, il candidato in piedi con le braccia conserte e gli occhiali da sole, vicino a lui il logo della lista e ben evidente il Logo aziendale dalla propria attività. In politica e in amore è sempre davvero tutto permesso? Non ci dovrebbe essere una morale etica? Un rispetto dei cittadini ed un dovere di principio di chiarezza e trasparenza? Ognuno farà le sue valutazioni mentre la nostra attenzione sarà focalizzata sulla comunicazione e sui muri ed i ponti che la stessa può creare con i cittadini.

Maria Teresa Carrozzo