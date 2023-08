LECCE – La regina delle classifiche dell’estate 2023 si conferma tale anche all’alba. Ha incantato gli oltre mille spettatori arrivati sulla spiaggia di San Cataldo, a lecce, Annalisa, l’artista italiana che più di tutti, in questi ultimi mesi, si è piazzata ai primi posti delle hit parade, che si è esibita in un incantevole concerto al sorgere del sole per chiudere l’edizione 2023 del Locomotive Jazz Festival. In tantissimi si sono riversati nella marina leccese a suon di ‘Mon Amour’, ‘Bellissima’ e tutti singoli della cantante ligure riarrangiate in chiave jazz. Le prime note hanno suonato che era notte, le ultime mentre il sole si fa strada verso l’alto.

