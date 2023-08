ASL Lecce: nessun allarme o situazione preoccupante su referti screening

Salento- In merito a notizie di un organo di informazione sull’organizzazione del programma di screening della ASL Lecce si precisa quanto segue:

Dalle verifiche effettuate dal centro screening aziendale si evince che da gennaio 2023 a luglio 2023 su una popolazione target di 55886 di donne (50-69 anni) sono state invitate 29.000 donne, con una estensione degli inviti del 51% , e sono state effettuate circa 15.000 mammografie.

Tutte le mammografie sono state valutate dal medico specialista radiologo e quelle risultate sospette sono state sottoposte ad esame di approfondimento diagnostico.

Trattandosi di lettura “a doppio cieco”, una prima lettura è stata già eseguita in tutti i casi.

La procedura prevede l’immissione del referto nel sistema informatico per l’invio dell’esito alle utenti, come da protocollo. Le utenti con situazioni che necessitano di verifica e approfondimento vengono immediatamente contattate, informate e richiamate.

Lo screening mammografico è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni.

Partecipare agli screening è sicuro, gratuito e non richiede la prescrizione del proprio medico di medicina generale. Vogliamo ribadirlo anche per evitare che notizie allarmistiche possano allontanare i cittadini dal programma aziendale di screening o dirottare la domanda verso il privato.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a segreteria.screening@asl.lecce

