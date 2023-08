Castellana, il comico Paolantoni per Festivarts

CASTELLANA – Oltre 50 appuntamenti per l’agosto di castellana Grotte che si apre con i dialoghi di Festivarts, quattro momenti di condivisione con quattro personalità del mondo della cultura di fama internazionale. Dopo l’appuntamento con il filosofo Diego Fusaro, tocca al comico napoletano, Francesco Paolantoni, animare piazza Nicola e Costa, luogo rappresentativo della storia e della comunità castellanese, capace di abbracciare tutti gli appuntamenti con alcuni dei personaggi più importanti del panorama artistico, musicale e culturale italiano. Una opportunità per mostrare al pubblico cosa c’è oltre il personaggio pubblico, per far conoscere loro la persona attraverso un flusso narrativo spontaneo e colloquiale. Durante il dialogo davanti al pubblico di castellana, l’artista partenopeo ha spiegato il suo rapporto con la Puglia e soprattutto quanto è difficile oggigiorno fare satira

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp