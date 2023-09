Lecce, in arrivo treni a idrogeno

Lecce – Treni a idrogeno per la prima volta anche nel Salento. Energia pulita, rinnovabile ed efficiente grazie a questa nuova tecnologia promossa dalla Giunta della regione Puglia che ha autorizzato l’acquisto dei treni per un valore di 37 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di interventi sulle linee ferroviarie gestite dal gruppo ferrovie dello stato, la Lecce- Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipolii che prevedono l’acquisto di treni alimentati ad idrogeno per 24 milioni di euro e la realizzazione di una stazione di stoccaggio e rifornimento idrogeno per trasporto ferroviario Salento per 13,3 milioni di euro.

