Lecce, imprenditore si impicca: 2 indagati per istigazione a suicidio

La procura di Lecce ha avviato un’indagine su due persone per istigazione al suicidio, in seguito alla morte di un 46enne, trovato impiccato a un albero nelle campagne di Leverano lunedì scorso. La vittima, un ex imprenditore che lavorava come trasportatore per una cooperativa agricola, era scomparsa domenica dopo essere uscita di casa con la sua auto.

Gli indagati sarebbero due uomini con i quali il 46enne aveva avuto un acceso diverbio, degenerato in una colluttazione, poco prima di sparire. A destare sospetti nei carabinieri è stata la posizione insolita del corpo, rinvenuto con un cavo d’antenna stretto intorno al collo, e alcuni segni sul volto, che potrebbero indicare un’aggressione. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte.

