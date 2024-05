Lecce, il parere dei residenti sul porto turistico a San Cataldo

Lecce – Un porto turistico a San Cataldo? Solo un sogno o realtà percorribile? Abbiamo chiesto ai residenti se è auspicabile per la marina leccese dotarsi di un approdo per i turisti a pochi minuti dalla città. Se la risposta è stata come preventivabile sempre positiva, l’appendice degli intervistati ha avuto un minimo comune denominatore: la darsena ferma da anni e anni che rappresenta quindi motivo di sconforto per i sogni di Lecce e San Cataldo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author