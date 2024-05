Giochi della Chimica 2024: trionfano studenti del De Giorgi di Lecce

Si è conclusa a Fiesole (FI) l’edizione 2024 dei Giochi Nazionali della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana, con la proclamazione dei vincitori delle tre classi di concorso e delle squadre degli istituti superiori chimici e non chimici. Questa edizione ha registrato il più alto numero di iscritti di sempre ed è stata la prima a introdurre una gara a squadre oltre alle tradizionali gare individuali.

Anna Pia Mazzeo, del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce, è la vincitrice della Classe A, riservata agli studenti dei primi due anni delle scuole superiori. Seguono Alberto Steffenato (Veneto), Costantin Turcanu (Lombardia), Alan Ficara (Emilia-Romagna) e Anna Vismara (Veneto).

Luca De Masi, anch’egli del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce, ha vinto la Classe B, dedicata agli studenti del triennio delle scuole superiori non tecniche. Seguono Samuele Rozzoni (Lombardia), Maria Sole Fiorino (Sicilia), Gabriele Cerioni (Lombardia) ed Ersilia Frescura (Veneto).

Leonardo Gazzotti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Fermi di Modena ha trionfato nella Classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie. Seguono Lorenzo Burzi (Emilia-Romagna), Fabio Masotti (Puglia), Samuele Zaffaroni (Lombardia) e Antonio Huang (Campania).

Tra le squadre, il primo posto è stato conquistato dall’IIS Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte (BA) e dal Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce.

Con oltre 33mila partecipanti e 260 squadre, questa è stata l’edizione più partecipata di sempre. La regione con il maggior numero di iscritti è stata la Campania, seguita dal Veneto e dalla Puglia. Seimila studenti hanno superato le fasi iniziali e sono stati ammessi alle finali regionali, con Campania, Puglia e Lombardia in testa per numero di partecipanti. I primi cento hanno poi gareggiato nelle finali nazionali di Fiesole, dove si sono cimentati in prove che si sono concluse ieri sera con la proclamazione dei vincitori delle tre categorie.

I vincitori ora potranno partecipare alle Olimpiadi di Riad previste per luglio. L’anno scorso, alle Olimpiadi di Zurigo, la rappresentativa italiana ha conquistato quattro medaglie di bronzo.

“I numeri di quest’edizione – ha dichiarato il prof. Gianluca Farinola, Presidente della Società Chimica Italiana – ribadiscono la bontà della nuova formula dei giochi introdotta nel 2023, con l’apertura alla partecipazione di tutti gli studenti desiderosi di farlo e il coinvolgimento attivo delle scuole e degli insegnanti. I giochi della Chimica sono diventati un momento essenziale nella promozione dello studio e del valore della disciplina. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito questo straordinario risultato. E le più vive congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi che hanno vinto e ai loro docenti. Il successo di quest’edizione è uno stimolo ad andare avanti e a fare in modo che anche le prossime edizioni siano all’insegna della più alta partecipazione possibile.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author