Lecce- Il Coordinamento Provinciale saluta l’insediamento in Consiglio Provinciale di Gigi Valente, Consigliere Comunale di Lecce eletto nelle fila di Puglia Popolare Lecce, che subentra a Renna Antonio dimessosi per ragioni di incompatibilità. “La presenza in Consiglio Provinciale del rappresentante del nostro Movimento conferma il radicamento nel Salento di Puglia Popolare” – afferma il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei – “siamo certi che saprà al meglio rappresentare le istanze del territorio e dei tanti Consiglieri che hanno sostenuto il nostro progetto, che ha portato all’unione di tutte le componenti civiche e moderate del territorio nella lista INSIEME per il Salento risultata la più suffragata”.

Giungono dal Coordinatore Regionale di Puglia Popolare Massimo Cassano le “congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Gigi Valente neo Consigliere Provinciale, il suo impegno sarà raccordato agli amici eletti nelle altre Province pugliesi per Puglia Popolare, al fine di garantire un azione comune su tutto il territorio regionale”.

Il Consigliere Gigi Valente ha dichiarato “voglio ringraziare tutti gli amici Consiglieri che mi hanno sostenuto in questo percorso ed in particolare l’amico a cui dobbiamo la nostra crescita e presenza nelle istituzioni salentine il nostro Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei”.

Ufficio Stampa

Puglia Popolare Salento