“Con più concretezza avremmo anche potuto portare a casa la vittoria”. Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta così l’1-1 di Lecce. “Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma col doppio impegno paghiamo il poco tempo per allenarci fra una gara e l’altra. La reazione del secondo tempo? È figlia della strada da recuperare in classifica. “Kouamé? Sono contento per lui, ci sta ripagando con grandi prestazioni. Jovic? Ha avvertito un fastidio al bicipite, è uscito per non peggiorare la situazione”.