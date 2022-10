Con il pari del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina (1-1) cala il sipario sulla 10a Giornata di Serie A. In vetta non cambia nulla: Napoli sempre primo, seguito nell’ordine da Atalanta e Milan. In quarta posizione, però, adesso c’è la Roma: vincendo a Marassi con la Sampdoria, la squadra di Mourinho supera in un sol colpo Lazio e Udinese, che ora devono guardarsi dal ritorno dell’Inter. In coda, la Cremonese lascia l’ultimo posto proprio alla Sampdoria. Ecco la situazione dopo la 10a Giornata: