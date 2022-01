Lecce, fiamme divampano in abitazione: paura per una famiglia

Poco prima delle 9.00 una squadra dei Vigili del Fuoco con al seguito un’autobotte è intervenuta a Lecce in via Vecchia Merine per incendio abitazione. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un violento incendio che stava interessando, in particolare, una delle stanze. Al termine delle operazioni di estinzione di ogni focolaio residuo, i caschi rossi hanno messo in sicurezza il fabbricato agevolando l’evacuazione del calore prodotto dall’incendio a mezzo di motoventilatori. Le cause che hanno generato il rogo sono in fase di accertamento da parte degli stessi Vigili del Fuoco.