Lecce: Febbre alta per il caldo, donna muore in ospedale

Una donna di 59 anni è morta all’ospedale Vito Fazzi di Lecce nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio a causa di una “ipertermia maligna”, un improvviso innalzamento della temperatura corporea. La donna sarebbe giunta in ospedale con oltre 41 di febbre e non si esclude che l’aumento della temperatura corporea possa essere stato determinato dal caldo torrido dei giorni scorsi.

“La donna è giunta al pronto soccorso del Fazzi poco dopo le 17:30 già in coma ed è deceduta, per arresto cardiaco in ipertermia maligna, la notte tra il 24 e il 25 alle 1.17. Ha ricevuto tutte le cure in emergenza, rianimatore compreso, ma non è fuoriuscita dallo stato di coma in cui era giunta”, riferisce l’Asl Lecce.

