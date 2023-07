Lecce, scoperte 18 attività commerciali sconosciute al fisco

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ultimo bimestre, sono state individuate, in distinti interventi, 18 attività commerciali prive di autorizzazioni e totalmente sconosciute al fisco.

Nel mirino dei Finanzieri della Compagnia di Gallipoli e della Tenenza di Tricase, sono finiti soggetti economici (tra cui meccanici, carrozzieri e parrucchieri) residenti nel Sud Salento, in particolare a Gallipoli, Matino, Racale, Collepasso, Specchia, Presicce-Acquarica, Alessano, Castro e Ugento Lido Marini. Per le violazioni riscontrate, gli imprenditori abusivi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa posizione fiscale. Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).

