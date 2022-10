“La Roma ha calciatori di qualità e con l’arrivo di Dybala è aumentato il tasso tecnico. Senza dimenticare elementi come Pellegrini, Abraham e Zaniolo, oltre a chi subentra che è sempre in grado di far male”. È il pensiero di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, nella settimana che conduce alla sfida dell’Olimpico con la Roma di Mourinho. “La squadra è serena: con la Cremonese non ci siamo espressi come al solito, ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma conta è non aver perso. La Roma è una grandissima squadra, andremo all’Olimpico per giocare la nostra partita, come con Napoli e Inter, e cercare di portare a casa un risultato utile”.

RENDIMENTO – “Sto facendo bene, ma se subisco pochi gol il merito è di tutto il reparto: è forte e ti trasmette sicurezza. Per una neopromossa subire poco è molto importante. Non concediamo tanto agli avversari e quando si presenta un pericolo cerco più di metterci una pezza. Dovremmo segnare qualche rete in più, ma ci arriveremo: abbiamo calciatori che possono far male a tutte le squadre, miglioreremo anche in quello”.

MAGLIA AZZURRA – “Per la convocazione in nazionale bisogna essere continui e far bene per un campionato intero. Vicario, per esempio, è stato chiamato perché nella passata stagione è stato straordinario. La Nazionale è sicuramente un sogno, ma prima devo pensare al bene del Lecce”.

PARATA PIÙ DIFFICILE – “Sicuramente quella su Okereke di domenica scorsa, è stata anche la più spettacolare. Il mio obiettivo è diventare come quei portieri che fanno apparire semplici le parate più difficili, anche se in Serie A nulla è semplice”.