Brutte notizie per Giovanni Costantino, allenatore del Casarano, che rischia di perdere per un po’ di tempo Andrea Saraniti. Gli accertamenti “condotti sul calciatore – si legge in una nota del club – hanno confermato la lesione isolata del menisco mediale del ginocchio destro. L’attaccante sarà sottoposto domani, venerdì 7 ottobre, ad artroscopia per la regolarizzazione della lesione. L’intervento sarà eseguito presso la Clinica Villa Bianca di Lecce dai dottori Piero Galluccio e Paolo Latino in presenza del medico sociale Gianni Mele. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’intervento”. (Foto Casarano Calcio)