Per la trasferta di Latina, Eziolino Capuano ha convocato 19 calciatori. Il tecnico rossoblu deve fare ancora a meno degli infortunati Diaby, Brandi e Provenzano, ai quali si è aggiunto anche Tommasini, alle prese con un fastidio al polpaccio rimediato nel corso del derby con il Foggia. Fuori per scelta tecnica Loliva e Sakoa, sono da valutare le condizioni di Antonio Romano, in forte dubbio per un problema alla spalla. Qualora l‘ex Napoli non dovesse farcela, in mezzo al campo Capuano avrebbe gli uomini contati. Formiconi è a Taranto per ultimare il ciclo delle visite mediche: se tutto sarà ok, verrà ufficialmente tesserato. (Antonio Romano nella foto Max Todaro)