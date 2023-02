Lecce: Falcone, ‘Difficile salvarsi con 5/6 giornate d’anticipo’

“Salvarsi con cinque/sei giornate d’anticipo sarà molto difficile, anche se stiamo lavorando per questo obiettivo. Al momento siamo a metà classifica a pari punti con la Fiorentina e se ce l’avessero detto ad agosto probabilmente non ci avremmo creduto. Alla corsa salvezza si è unito anche il Verona dopo il successo sulla Salernitana, per cui ci sarà da lottare fino alla fine”. Lo ha detto Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, incontrando i giornalisti al Via del Mare.

Il numero uno giallorosso ha parlato anche della prossima sfida con l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato con il Napoli. “Sarà una gara estremamente complessa proprio per il loro stato di forma. Nell’ultimo periodo, l’Atalanta sta esprimendo un ottimo calcio. E poi, non bisogna dimenticare che si giocherà in un orario insolito per noi (le 12.30 di domenica 19 febbraio, ndr). Indipendentemente da queste difficoltà, come sempre proveremo a portare a casa punti pesanti”.

Un passo indietro alla sfida con la “sua” Roma, che lo ha visto protagonista parando di tutto. “Effettivamente, è stata una bella serata per me, alcune parate sono state decisive, come quella su Abraham quando ha tirato sul primo palo, ma se dovessi scegliere preferirei sempre la vittoria perché la squadra viene prima di tutto”.

