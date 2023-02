BRINDISI – Brindisi-Nocerina, gara valida per il 24mo turno di serie D si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa in mattinata in seguito alla riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) su indicazione del Ministero dell’Interno che ha valutato la sfida ad alto rischio. Una decisione che arriva in seguito agli scontri avvenuti in terra campana, in occasione della gara di andata.

