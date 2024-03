Lecce, è venuto a mancare il papà di Antonio De Mauro, presidente Ordine Avvocati

È con profondo cordoglio che la comunità legale e non solo, saluta la scomparsa dell’avvocato Gaetano De Mauro, una figura rispettata e ammirata nel panorama forense leccese. La sua dedizione alla professione, caratterizzata da rigore e competenza, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della giustizia locale.

L’avvocato De Mauro non sarà solo ricordato per le sue abilità professionali, ma anche per le sue doti umane straordinarie. La sua gentilezza e la sua generosità hanno lasciato un segno tangibile nelle vite di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

In questo momento di lutto, ci uniamo al presidente del COA di Lecce, Antonio De Mauro, e alla sua famiglia, nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze. La perdita dell’avvocato De Mauro è una tragedia non solo per i suoi cari, ma per l’intera comunità che ha avuto il privilegio di avere a che fare con una persona così straordinaria. Che la sua memoria continui a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

