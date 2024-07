Lecce, consigliere Andrea Fiore: “ Che ruolo ha Lisi? Viaggi instituzionali con il sindaco. Poli Bortone chiarisca”

Il Consigliere comunale Andrea Fiore, appartenente al Gruppo Noi per Lecce, ha presentato una domanda di attualità ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale, sollevando interrogativi riguardo al recente viaggio istituzionale a Roma del Sindaco Onorevole Adriana Poli Bortone, accompagnata dall’Onorevole Ugo Lisi.

Secondo quanto riportato da vari media il 24 luglio 2024, Lisi, descritto come “consulente” del Comune di Lecce, ha assistito il Sindaco durante incontri con rappresentanti del governo nazionale, inclusi Ministri e Presidenti di Commissione, per discutere obiettivi legati ai fondi PNRR, Cis e Fondo di coesione. Durante il viaggio, Lisi avrebbe anche diffuso comunicati stampa a nome del Comune.

Un comunicato ufficiale sul sito del Comune di Lecce conferma l’incontro tra il Sindaco e il governo, menzionando esplicitamente il Consulente Onorevole Ugo Lisi. Tuttavia, la successiva Delibera di Giunta n. 267 del 26 luglio 2024 e il Decreto Sindacale del 29 luglio 2024, che hanno nominato i membri dell’Ufficio di staff del Sindaco, non menzionano il nome di Lisi. Inoltre, non risultano pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Lecce atti ufficiali che attestino la nomina dell’Onorevole Ugo Lisi come consulente.

Alla luce di queste considerazioni, il Consigliere Fiore ha chiesto al Sindaco Adriana Poli Bortone e alla Giunta di chiarire quale sia il ruolo ufficiale dell’Onorevole Lisi durante il viaggio istituzionale e con quale atto formale sia stato conferito tale incarico. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla legittimità delle nomine all’interno dell’amministrazione comunale, richiedendo una risposta chiara e dettagliata da parte delle autorità competenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts