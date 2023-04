Intorno alle 12.30 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in via Libertini per un incendio di materiale di risulta all’interno di una zona scoperta dell’Accademia delle Belle Arti. Le fiamme stavano interessando alcuni scarti di carta. Nessun pericolo per professori e discenti. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni. Resta da accertare la matrice dell’incendio.

