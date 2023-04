Un’autovettura prende fuoco durante la marcia. E’ successo nel primo pomeriggio, alle 14.10, in via San Nicola a Lecce. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è intervenuta per l’incendio di una Mercedes CLK. Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha immediatamente arrestato la marcia allertando i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco provvedevano ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza la zona operazioni. Le cause dell’incendio sono da attribuire ad un probabile corto circuito.



