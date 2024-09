Lecce, blitz della Polizia: arrestato il latitante Giovanni Perlangeli

Alle prime luci dell’alba, nell’ambito di un’articolata attività investigativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Polizia di Stato della Squadra Mobile e della Sisco di Lecce, unitamente a personale della Sezione Tecnologie Applicate alle Investigazioni del Servizio Centrale Operativo, ha tratto in arresto il latitante Giovanni Perlangeli, pregiudicato classe ’81, esponente apicale del clan mafioso Tornese-Padovano. Il latitante, resosi irreperibile dal maggio 2023, è destinatario di misura cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato, tra gli altri, del reato di associazione mafiosa.

