Casarano, raid incendiario contro un’attività nella zona industriale

Un raid incendiario si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, nella zona industriale di Casarano. Intorno all’una, alcuni malviventi hanno preso di mira un’attività che si occupa di punti di ristoro e fornitura di prodotti per distributori automatici.

Gli autori dell’episodio intimidatorio avrebbero raggiunto lo stabile, che si trova in via Nicolazzo, a bordo di una Fiat Punto, risultata rubata. Avrebbero fatto ingresso nell’area parcheggio, sferrando un colpo di spranga contro il cancello esterno dell’attività, cercando, poi, di dare fuoco ai mezzi presenti. All’interno, i vigili del fuoco hanno rinvenuto tre taniche di benzina da 25 litri, il cui liquido infiammabile è stato versato anche sul portone del capannone, che risulta danneggiato. Avrebbero, infine, dato fuoco anche alla vettura rubata usata per mettere in atto il raid, parcheggiata nei pressi del cancello esterno.

A domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del locale comando compagnia, i quali hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili, anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il titolare ha dichiarato di non aver ricevuto minacce nell’ultimo periodo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author