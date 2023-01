Lecce: Baroni, ‘A Verona una gara di sostanza’

“Scontro diretto importante, ma pensiamo soltanto a noi e alla nostra prestazione: il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza, per questo ci vorrà un Lecce di sostanza. È in partite così importanti che bisogna dimostrare compattezza e lucidità di gruppo. Servono queste componenti per portare via un buon risultato dal Bentegodi”. Così in conferenza stampa Marco Baroni, tecnico del Lecce, che aggiunge. “Questo campionato è pericoloso, non si può pensare di mollare nemmeno di un centimetro”. Di seguito l’intervista completa:

