Lecce, ballottaggio: va a votare con una pecora

Lecce – Sorpresa questa mattina in un seggio elettorale allestito nell’istituto scolastico Quinto Ennio, dove un giovane elettore è andato a votare per il ballottaggio in compagnia di una pecora.

Una circostanza che ha suscitato curiosità, stupore e momenti di ilarità tra i presenti. In molti hanno colto l’occasione per immortalare l’episodio.

La fidata pecora, paziente come un animale domestico, avrebbe atteso tranquillamente che il padrone completasse le operazioni di voto, per poi lasciare con lui l’istituto

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts