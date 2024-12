Lecce, atti vandalici a Palazzo Carafa divelte due targhe

Lecce – Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre ignoti hanno divelto due targhe apposte ai due ingressi di Palazzo Carafa, in vico dei Fedele. Queste erano posizionate in corrispondenza dei portoni per indicare, una, gli uffici “Protocollo ed Urp”, l’altra gli uffici “Albo pretorio e Notifiche”. Dell’accaduto si sono accorti gli stessi impiegati del Comune di Lecce che, entrando, hanno notato l’assenza delle due targhe. Poco più tardi, i dipendenti di un locale nelle vicinanze hanno poi consegnato al Comune le due targhe, dichiarando di averle trovate nei pressi del locale stesso, lasciate accanto al cestino di metallo dell’immondizia e sotto il palo che segnala la presenza di telecamere. Le targhe erano state piegate e danneggiate. L’amministrazione comunale ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Santa Rosa. Un gesto, come sottolinea lo stesso sindaco Adriana Poli Bortone, che stride se si pensa al sentimento di appartenenza dei leccesi da sempre fortemente identitari con la propria città.

