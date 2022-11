Lecce: Atalanta piegata, sfatato tabù Via del Mare

Condividi su...

Nell’ultima del 2002, il Lecce raccoglie la prima vittoria della stagione 2022/23. I giallorossi piegano l’Atalanta con i gol di Baschirotto e Di Francesco, arrivati nel primo tempo in rapida successione: 28’ e 30’. In chiusura di prima frazione, Zapata (che non segnava dall’aprile scorso) ha accorciato le distanze, ma nella ripresa il risultato non è cambiato.

Nel giorno del settimo anniversario della presidenza Sticchi Damiani il Lecce brinda al primo successo stagionale interno con un perfetto uno-due firmato dall’inedita coppia Baschirotto-Di Francesco, ritrovando il successo che mancava dal 16 settembre scorso. 2-1 il finale sull’Atalanta, a cui non basta la segnatura di Zapata, che fallisce così l’aggancio al secondo posto, paga l’ampio turnover attuato da Gasperini (9/11 cambiati rispetto al Napoli) e un primo tempo abbastanza mediocre, con una seconda parte di gara condotta all’attacco, grazie ai cambi operati dal tecnico ospite, ma con tanti errori in fase conclusiva. I salentini sorridono e danno una spallata alla classifica un pò asfittica raggiungendo quota 12, mentre gli orobici, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare, restano a quota 27 e sentono sul collo il fiato di Juve e Inter.

Il Lecce decide la contesa nel giro di due minuti con un incredibile uno-due: al 28′, sugli sviluppi di un corner, Baschirotto mette alle spalle di Sportiello con un inzuccata. Palla al centro, errore di Okoli e strada spianata per Di Francesco che entra in area, aggira Sportiello e mette a segno il raddoppio giallorosso (30′). Due a zero, con il Via del Mare trasformatosi in una vera e propria arena. L’Atalanta accusa il colpo, ma trova il modo di riaprire la gara. Pallone filtrante di Malinovskyi, difesa di casa rivedibile e Zapata di sinistro insacca il gol (40′) per gli orobici, che dimezzano lo svantaggio.

LECCE-ATALANTA 2-1

RETI: 28′ Baschirotto (L), 30′ Di Francesco (L), 40′ Zapata (A).

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (83’ Umtiti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (72’ Bistrovic), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (63’ Oudin), Colombo (73’ Ceesay), Di Francesco (63’ Banda). Panchina: Bleve, Brancolini, Cetin, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Persson Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimisti, Ruggeri; Soopy (46’ Maehle), Ederson, De Roon (46’ Koopmeiners), Zortea (80’ Boga); Pasalic (68’ Lookman), Malinovskyi (80’ Hojlund); Zapata. Panchina: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Vorlicky, Demiral, Hateboer, Scalvini. All. Gasperini.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

AMMONITI: Pongracic (L); Ruggeri e Koopmeiners (A).

NOTE: Angoli 4-3. Recuperi 2′ e 5′ Spettatori: 23.797 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 389.545 euro.