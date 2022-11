Atalanta: Gasperini, ‘Gol due ingenuità, turnover non ha inciso’

Condividi su...

“Abbiamo perso il filo nel secondo tempo, i due gol sono stati delle ingenuità. Non credo che i cambi abbiano condizionato il risultato, avevamo di fronte una squadra agile e vivace in attacco. Quest’anno interrompendo il campionato non è che hai novembre o dicembre per fare partite. I giocatori non possiamo solo allenarli, ma bisogna avere anche la partita come valore per giudicare meglio”. Così Gian Pierio Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sfida persa con il Lecce.