Lecce: assenze, rientri e dubbi di formazione per mister D’Aversa

Il giudice sportivo restituisce, il giudice sportivo toglie. Contro il Bologna, mister D’Aversa riavrà a propria disposizione Ylber Ramadani, di rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. Non sarà invece della partita, perché ammonito da diffidato contro la Fiorentina, Valentin Gendrey. Una doppia notizia che comporterà dunque almeno un paio di novità nell’undici titolare che scenderà in campo al Dall’Ara. Il mediano albanese riprenderà il proprio posto in cabina di regia, a discapito di Blin, mentre nel ruolo di terzino destro dovrebbe vedersi Venuti. L’ex Fiorentina, nel corso di questa stagione, ha raccolto poco più di 100 minuti, spalmati in sei presenze. Sceso in campo dall’inizio solo allo Stadium contro la Juventus, si è poi accontentato di qualche spezzone di gara. Toccherà a lui fare le veci del più giovane Gendrey, ma non sono da escludere anche altre novità rispetto alla sfida giocata venerdì sera al Via del Mare. Gli autori della rimonta Dorgu e Piccoli tallonano rispettivamente Gallo e Krstovic, che potrebbero comunque spuntarla nel ballottaggio a beneficio della consueta staffetta. Si candida per una maglia da titolare il grande ex di giornata Sansone, che con addosso la casacca rossoblù degli emiliani ha raccolto 125 presenze in quattro anni e mezzo. Il calcio, del resto, è fatto anche di sentimenti. Mister D’Aversa questo lo sa, ed è il motivo per il quale potrebbe preferire il classe ’91 a Banda, quantomeno dall’inizio. Una scelta che potrebbe anche dare un po’ di motore al Lecce nei minuti finali: nel corso di questo campionato, infatti, quattro vittorie su cinque sono arrivate nell’ultimo quarto d’ora.

