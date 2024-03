Lecce, “Abbracciamo la prevenzione” al via lo screening gratuito del carcinoma

Lecce – Sollecitare le donne a fare controlli periodici per prevenire il carcinoma ovarico che, in Italia, colpisce circa 5200 donne ogni anno. E’ l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione gratuita “AbbracciAmo la prevenzione”, promossa in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, dalla consigliera di Parità della Provincia di Lecce, in collaborazione con Labotek Diagnostics srl e il Laboratorio di analisi cliniche De Vitis di Lecce.

Rivolta alle donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni, la campagna di sensibilizzazione prevede uno screening gratuito attraverso 150 test specifici da effettuare con un semplice prelievo di sangue, presso lo Studio di analisi cliniche De Vitis, in via Sozzo 35, a Lecce. L’esame può essere prenotato a partire da domani, sabato 2 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, chiamando il numero 0832 305143. I prelievi saranno effettuati dall’11 al 30 marzo, dalle 9 alle 10, fino ad esaurimento dei 150 test gratuiti disponibili.

