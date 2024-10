Le Rotte del Pane: tradizione e innovazione a bordo della Vespucci

Nella mattinata di martedì 1° ottobre, nell’Arena del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, è stato presentato “Le Rotte del Pane”, un ambizioso progetto ideato da KOOR srl Società Benefit e realizzato in collaborazione con la Marina Militare Italiana nell’ambito del tour mondiale 2023-2025 di Nave Vespucci.

L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare le eccellenze italiane attraverso il pane, simbolo della cultura gastronomica del Paese e testimone di antiche tradizioni.

Il progetto coinvolge artigiani del pane provenienti da diverse regioni italiane, che saliranno a bordo di Nave Vespucci durante le tappe nei principali porti mondiali. Questi maestri panificatori, rappresentanti delle diverse tradizioni locali, collaboreranno con il personale della cucina di bordo per produrre pane fresco di altissima qualità, utilizzando tecniche tradizionali e sostenibili.

La promozione del pane italiano verrà arricchita da eventi di scambio culturale organizzati in collaborazione con istituzioni locali e internazionali, tra cui la Rete delle Città Creative dell’UNESCO. L’obiettivo è non solo valorizzare le eccellenze culinarie, ma anche diffondere un messaggio di sostenibilità ambientale e cambiamento culturale.

I Comuni della Terra delle Gravine – Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello – partecipano attivamente al progetto, con il patrocinio della Regione Puglia. Le eccellenze locali, come il Pane Casareccio di Laterza e il Dormento di Ginosa, saranno protagoniste durante eventi speciali in tappe internazionali, in particolare nella Penisola Araba.

Secondo l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, “Le Rotte del Pane” rappresenta un’opportunità strategica per la Puglia di valorizzare le sue eccellenze enogastronomiche, in linea con gli obiettivi del 2024, proclamato “Anno delle radici italiane” dal Ministero degli Affari Esteri. L’iniziativa, inoltre, contribuirà a promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e a rafforzare l’immagine della regione come destinazione di turismo culturale e gastronomico di qualità.

