Vieste (FG) – A Vieste tutti con il naso all’insù per assistere al primo grande Air Show in provincia di Foggia con le Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Grande emozione sul mare del Gargano, dove per l’occasione è stata anche interdetta la navigazione e la balneazione nello specchio acqueo che va dal Pizzomunno allo scoglio de La Gattarella.