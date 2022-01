Legabasket: Brindisi vince il recupero con Napoli e si qualifica per la Final Eight

Il vittorioso recupero con la Gevi Napoli consente all’Happy Casa Brindisi di conquistare la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia e di porre fine al periodo nero per risultati e qualità del gioco. Uno spareggio in piena regola per il primo confronto assoluto in serie A tra le due squadre. I biancoazzurri (che avevano chiuso 17-20 la prima frazione) hanno costruito il successo con il perentorio 27-7 del secondo periodo. Poi gestione del match sino al + 14 conclusivo (89-75) ma con qualche concessione di troppo agli avversari, capaci di riportarsi a -7 nel finale del quarto. Top scorer della serata Nick Perkins con 21 punti; bene Lucio Redivo, autore di 15 punti. Domenica prossima la NBB ospiterà i campioni d’Italia della Virtus Bologna per la seconda giornata di ritorno (la prima sarà disputata il 13 aprile). Nella foto di Maurizio De Virgiliis Lucio Redivo in azione contro la Gevi Napoli.