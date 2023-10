L’azienda compie 40 anni e il titolare organizza una crociera per i dipendenti

Sono iniziati i festeggiamenti per l’anniversario dei 40 anni di Technoacque, storica azienda fondata, nell’ottobre del 1983, dall’imprenditore fasanese Ing. Vito Casarano. Quattro decenni di impegno, crescita e innovazione nel settore del trattamento delle acque industriali di processo hanno reso l’azienda un punto di riferimento in Italia e oltre. Successi possibili grazie al lavoro dei suoi 40 dipendenti. In occasione di questo anniversario speciale, l’Ing. Casarano ha voluto esprimere la propria gratitudine, regalando loro una crociera nel Mediterraneo Occidentale. Non è la prima volta che l’Ing. Casarano dimostra il proprio affetto e la propria riconoscenza per il suo team. Nel 2018, infatti, a seguito di un record di fatturato, i dipendenti e le loro famiglie hanno già avuto il privilegio di esplorare le isole greche. Un collaboratore di Technoacque ha condiviso il suo pensiero, affermando: “Non esiste business se non è accompagnato dal benessere e dal coinvolgimento; e questo Technoacque lo sa bene. Le attività di team building come la crociera hanno rafforzato il clima di collaborazione, coesione e spirito di squadra che è fondamentale per il nostro successo”.

