Francavilla Fontana, trave cade dal camion e travolge auto

Spettacolare e grave incidente stradale poco prima delle 13 nella zona Industriale di Francavilla Fontana. Da una prima ricostruzione dei fatti un’auto dopo sarebbe stata travolta da una trave staccatasi dal carico di un camion dopo un impatto tra i mezzi. Trave che ha sfondato il parabrezza della vettura colpendo, fortunatamente non in pieno, il conducente, trasferito subito in codice rosso in ospedale.

L’episodio avrebbe potuto avere risvolti molto più gravi. Sul posto la polizia locale per rilievi del caso, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno accompagnato il malcapitato presso l’ospedale di Brindisi

