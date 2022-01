Lecce, Se ‘L’Italia si cura con il lavoro” come ebbero modo di dire in maniera unitaria Cgil, Cisl e Uil durante le molteplici iniziative in occasione della Festa dei lavoratori lo scorso 1° Maggio, è del tutto evidente che l’agenda di incontri ad ogni livello per la ‘messa a terra’ del Pnrr non possa che partire da questo principio imprescindibile. Di questo e tanto altro si è discusso nell’incontro di oggi che i Segretari Generali provinciali Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto hanno avuto a Palazzo Carafa con il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

“Abbiamo evidenziato la necessità di dare corpo e gambe a livello territoriale al Protocollo per il confronto e la partecipazione, sottoscritto da CGIL CISL UIL e Presidenza del Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2021, – affermano in una nota congiunta i Segretari Generali di Cgil Lecce, Cisl Lecce e Uil Lecce – e abbiamo discusso con il Sindaco Salvemini sia di quanto risulta essere già finanziato o in fase di progettazione che di quanto verrà in prospettiva. Si è fatto presente al primo cittadino del capoluogo il bisogno di un cronoprogramma decisivo per un’interlocuzione dialettica in fase preventiva e programmatoria.”

Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto hanno ribadito l’importanza di tenere in un’unica vision d’insieme tutte le programmazioni relative alle diverse dotazioni finanziarie disponibili a partire da quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non è l’unica voce in questione, essendoci anche sul tavolo le risorse del Piano Operativo 2021- 2027 e dei Contratti Istituzionali di Sviluppo.

“Con il Sindaco Salvemini, vista l’importanza della ricaduta sociale sulle nostre comunità, abbiamo convenuto su un percorso di confronto progressivo e di negoziazione costante senza mai dimenticare l’attivazione di un protocollo su legalità, salute e sicurezza dal momento che per il Sindacato il lavoro o è ‘buon lavoro’ o non è”.

A proposito di salute e sicurezza i Segretari Generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil si sono soffermati sulla necessità della modifica del Decreto 77 che disciplina le modalità di appalto e subappalto, sempre nel rispetto dei Contratti Nazionali di Lavoro