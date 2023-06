Lavori via Andria, il Comune di Barletta apre a residenti esclusi da esenzioni IMU e TARI

BARLETTA – Il Comune di Barletta ha approvato il bilancio consuntivo 2022, come da programmi fissati dopo la diffida della Prefettura. Tra i provvedimenti del consiglio comunale di lunedì, anche la nascita di una commissione d’indagine sui lavori di via Andria e via Callano. Il cantiere, stando all’ultimo cronoprogramma, verrà completato entro la fine del 2023 e la nuova commissione vigilerà su quanto verrà svolto in questi mesi. A comporla i consiglieri di maggioranza Flavio Basile, Stella Mele e Letizia Rana e i consiglieri di opposizione Santa Scommegna e Rosa Tupputi.

Parte dei residenti hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento di IMU e TARI del 2023, ma non mancano le polemiche per gli esclusi che ritengono di averne ugualmente diritto. L’amministrazione comunale annuncia la sua flessibilità e invita i cittadini a manifestare le necessità del caso, con la possibilità di allargare il provvedimento anche ai residenti limitrofi.

