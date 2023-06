Laterza, viabilità e traffico: i cittadini protestano

LATERZA (TA) – Un comitato spontaneo di cittadini residenti in Via Materdomini e Via Carraro a Laterza, ha vivacemente protestato nei confronti dell’amministrazione comunale. A loro dire: quelle due arterie, nel centro del comune laertino sono diventate unico accesso alla cittadina. I residenti hanno manifestato al sindaco Franco Frigiola gravi disagi per l’inquinamento acustico e ambientale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp