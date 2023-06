TARANTO – La prevenzione e il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi sono state al centro della riunione che si è tenuta in Prefettura, presieduta dal Prefetto Demetrio Martino, con la partecipazione dei referenti della Protezione Civile regionale, di numerosi Sindaci e responsabili di protezione civile dei Comuni ionici, dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, del compartimento ANAS.

Sotto il profilo della prevenzione, si è fatto il punto sulle iniziative assunte dalla Regione Puglia mediante una serie di convenzioni con i Vigili del Fuoco, per potenziarne la presenza in provincia grazie a squadre aggiuntive, con i Carabinieri forestali per un puntuale monitoraggio del territorio ed un più rapido aggiornamento delle aree percorse dal fuoco, nonché con le associazioni di volontariato per un più consistente supporto alle Istituzioni.

Le Amministrazioni locali sono state sensibilizzate a compiere una attenta verifica, nei territori di competenza, al fine di eliminare ogni possibile situazione di rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi, soprattutto in prossimità delle aree antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria nonché delle zone di maggiore afflusso turistico e di pregio ambientale e naturalistico.

Per una più efficace prevenzione, è stata evidenziata la necessità che tutti i Comuni del territorio siano dotati di una adeguata impiantistica idrica e che siano resi noti i punti di approvvigionamento affinchè le operazioni di spegnimento possano svolgersi con immediatezza.

Tra le azioni preventive è stata poi segnalata l’ importanza della consultazione e attenta valutazione degli “avvisi di protezione civile – rischio incendi” emessi dalla protezione civile regionale al fine di adottare, in caso di alto pericolo, tutte le necessarie misure.

Anche gli enti gestori delle reti viarie, ferroviarie e delle infrastrutture sono stati sensibilizzati ad adottare ogni necessario intervento di pulizia e di manutenzione utili a scongiurare rischi.

E’ stato altresì posto l’ accento sulle modalità di coordinamento nell’esercizio delle operazioni di spegnimento e di collegamento tra i diversi enti a vario titolo

competenti con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), attiva h24 per tutto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Alle Amministrazioni è stata evidenziata anche I ‘importanza di alimentare con utili notizie la piattaforma regionale SINAPSI, sistema che si pone il duplice obiettivo di coordinare le attività di gestione delle principali tipologie di rischio del territorio ( tra cui l’ incendio) e di creare un moderno sistema informativo di Protezione Civile Regionale .

Il Prefetto, nel ribadire ai Sindaci la necessità di aggiornare le pianificazioni di protezione civile ed il catasto delle aree percorse dal fuoco, ha sottolineato che lo stretto raccordo operativo tra Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Forze dell’Ordine e Polizie Municipali, coadiuvate dagli uomini del volontariato, sicuramente sarà in grado di elevare la capacità di immediato intervento in caso di incendio, attraverso una rete di avvistamento e di spegnimento, che potrà contare sul più efficace utilizzo delle risorse disponibili.

Maggiore prevenzione, un sistema tempestivo e puntuale di allertamento, un coordinamento efficace nella lotta attiva unite alla formazione del volontariato ed alla sensibilizzazione dei cittadini a tenere comportamenti prudenti e corretti, — ha concluso il Prefetto – sono gli strumenti utili a migliorare la capacità del sistema di Protezione Civile di fronteggiare un fenomeno che resta serio – nonostante un miglioramento dei dati riscontrato nello scorso anno e di tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità del patrimonio ambientale.

