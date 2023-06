Alessano: Travolto mentre attraversa strada, grave 65enne

Un uomo è stato travolto da un’automobile nella serata di giovedì 29 giugno mentre attraversava la strada in via Stazione, ad Alessano (Lecce). La vittima, 65 anni, dopo aver parcheggiato l’auto stava rincasando quando un’Audi lo ha travolto. Dopo l’impatto l’automobilista si è fermato a prestare soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Il 65enne investito è stato portato in ospedale a Tricase dove è ricoverato in gravi condizioni. E’ in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri.

